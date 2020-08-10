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10.08.2020 - 13:29 | | DHA

Bursa'da akrep sokan küçük Selin, tedaviye alındı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde evlerinde ayağından akrebin soktuğu 8 yaşındaki Selin Ç., hastanede tedaviye alındı.

Bursa'da akrep sokan küçük Selin, tedaviye alındı

İnegöl ilçesinin kırsal Cerrah Mahallesi'nde, dün evlerinin bahçesinde oyun oynayan Selin Ç.'yi (8), ayağından akrep soktu. Akşam saatlerinde Selin, ateşlenmeye başladı. Bunun üzerine ailes, Küçük Selin'i İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste müdahale edilen Selin Ç., sabah saatlerinde Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Bölümü'ne sevk edildi.

Selin Ç.'nin tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Karantinadaki babaannesiyle cam arkasından görüşüyorORDU'nun Akkuş ilçesine Ankara'dan anne ve babasıyla tatil için gelen Ali Asaf Kaymak (2), koronavirüs testi pozitif çıkan babaannesi Nuray Kaymak (47) ile görüşemedi. Minik Ali Asaf, evdeki bir odada izole olan babaannesinin penceresinin önüne geçerek, onunla oyunlar oynamaya çalışıyor.
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