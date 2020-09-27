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27.09.2020 - 15:25 | | İHA

Bursa'da arıları tütsülerken ormanı yaktı

Bursa'da arılara tütsüleme işlemi yapılırken sıçrayan kıvılcımlar, 2 hektarlık alanı küle çevirdi. Havadan ve karadan müdahale edilen yangın 2 saat sonra kontrol altına alınabildi.

Bursa'da arıları tütsülerken ormanı yaktı

Yangın, sabah saatlerinde Mudanya ilçesi Işıklar Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arılara tütsüleme işlemi yapıldığı sırada sıçrayan kıvılcımlar sonucu çıkan alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede ormanlık alana ve zeytin ağaçlarına sıçradı.

Yerleşim yerlerine yakın olan yangına, Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 10 arazözle birlikte 1 yangın söndürme helikopteri müdahale etti. Ayrıca, kırsal mahallede yaşayan vatandaşlar traktörleriyle ekiplere su taşıdı. Bölgedeki rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, ekiplerin 2 saatlik çalışması sonrası kontrol altına alındı.

Yangının çıkış noktasında inceleme yapan ekipler ilk belirlemelere göre, bir vatandaşın arılarını tütsülediği sırada çıktığını belirledi.

Yangınla ilgili soğutma çalışmaları devam ederken, ekiplerin bölgedeki incelemeleri devam ediyor.

Bolu'da yangın! Vali uyardı: Evleri boşaltmalıyızBolu'nun Dörtdivan ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın 40 hektarlık alanda etkili oluyor.
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