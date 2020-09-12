Bursa'da baba oğul kavgasında kan aktı

Olay, saat 11.00 sıralarında, Yıldırım ilçesi İsabey Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Sami Y. ile oğlu Nuri Y. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine baba Sami Y., pompalı tüfekle oğluna ateş etti.

Göğsünden ve baldırından vurularak yaralanan Nur Y. kanlar içinde kalırken, baba Sami Y. kaçtı.



İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Nuri Y., Gürsu Cüneyt Yıldız Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.



Baba Sami Y. ise olay yerinden yaklaşık 500 metre mesafede polis ekipleri tarafından yakalandı. Tartışma sırasında başına aldığı darbe nedeniyle yaralı olan baba, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Tedavisinin ardından da gözaltına alındı.



Öte yandan olayın ardından baba ve oğulun yakınları arasında arbede yaşandı. Polis, olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı.

OĞLU ÖLDÜ



Bursa'da Sami Y.'nin (54) evlerinin bahçesinde pompalı tüfekle vurarak ağır yaraladığı Nuri Y. (30), kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.



KAVGANIN NEDENİ SALÇA KAZANI



Öte yandan polis tarafından başlatılan çalışmayla cinayetin nedeni de ortaya çıktı. İddiaya göre, Nuri Y. sabah saatlerinde husumetl olduğu babası Sami Y.’nin evine giderek, salça yapmak için kullanılan kazanı aldı. Sami Y.'nin tepki göstermesi üzerine baba-oğul arasında tartışma çıktı. Tartışmaya, torunuyla aynı adı taşıyan dede Nuri Y. (75) de dahil oldu.



Yine iddiaya göre, dede ve torun, Sami Y.’yi darbetmeye başladı. Sami Y. de pompalı tüfeğini alıp Nuri Y.’ye ateşledi. Ardından tüfeği babası Nuri Y.’ye doğrulttu. Silahın tutukluk yapması üzerine olay yerinden kaçtı.



Sami Y.’nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.