Bursa'da bahçe tellerine takılan kuzgun kurtarıldı

Hacı Sevim Yıldız Mesleki Eğitim Kampüsü'nde görevli güvenlik görevlisi, okulun bahçesindeki dikenli tellere kuzgun takıldığını gördü. Hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Okul bahçesine gelen itfaiye ekipleri, kuzgunu bulunduğu yerden kurtardı. Yaraları kontrol edilen kuzgun, doğal yaşam alanına bırakıldı.
Adana'da su basan mağazanın bodrumunda mahsur kalan kadını dalgıç polis kurtardıSon dakika haberi... Adana’da bir mağazanın bodrum katını basan suda mahsur kalan kadını dalgıç polis kurtardı. Sel sularının caddelere dolduğu kentte araçların sudan çıkarılması için tahliye işlemleri başladı. Bir görevli, yolda tıkanan rögarı açmak için suya daldı. Görevlinin suya daldığı anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.