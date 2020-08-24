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24.08.2020 - 08:55 | | DHA

Bursa'da bariyerlere çarpan otomobil hurdaya döndü! Meltem'in feci sonu

Bursa’da, kontrolden çıkarak, yol kenarındaki bariyerlere çarpıp, hurdaya dönen otomobildeki sürücü Meltem Duygulu (24) yaşamını yitirdi, kardeşi Damla Duygulu (20) ise ağır yaralandı.

Kaza, saat 03.30 sıralarında, Gebze-Orhangazi-İzmir yolu Orhangazi Karsak Gişeleri yakınında meydana geldi. Bursa’dan İstanbul’a giden Meltem Duygulu yönetimindeki 34 CYL 435 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobilde sürücü Meltem ve yanındaki kardeşi Damla Duygulu sıkıştı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi, Damla Duygulu’yu sıkıştığı otomobilden ağır yaralı çıkardı. Duygulu, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Meltem Duygulu’nun ise hayatını kaybettiği belirledi. İtfaiyeciler, otomobilde sıkışan kardeşlerden Meltem Duygulu’nun cansız bedenini 2 saatlik çalışmanın ardından çıkarabildi. Meltem Duygulu’nun cesedi, cumhuriyet savcısının kaza yerindeki incelemesinin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursada bariyerlere çarpan otomobil hurdaya döndü Meltemin feci sonu

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