22.04.2020 - 11:56 | | DHA
Bursa'da bir apartman karantinaya alındı
Bursa Valiliği, Gürsu ilçesindeki bir apartmanın 14 gün süre ile karantinaya alındığını açıkladı.
Bursa Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Corona virüs (Covid-19) görülen vakalarının artması sebebiyle Gürsu ilçesi İstiklal Mahallesi Vardar Sokak No 7'de bulunan apartmanımız, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararı ile 22.04.2020 (bugün) tarihinden itibaren 14 gün karantinaya alınmıştır. Söz konusu apartmanımızda karantina şartlarına uygun olarak her türlü tedbir alınarak uygulamaya geçilmiştir" denildi.
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