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17.05.2020 - 16:22 | | AA

Bursa'da bir evin bahçesinde el bombası bulundu

Bursa'nın İnegöl ilçesine bir kişi, evinin bahçesinde el bombası buldu.

Bursa'da bir evin bahçesinde el bombası bulundu

Çitli Mahallesi'nde ikamet eden Mehmet Öztürk, bahçesinde toprakla uğraştığı sırada el bombasını fark edince durumu jandarmaya bildirdi.

Bunun üzerine söz konusu bahçeye gelen jandarma ekipleri, eski yıllardan kaldığı tahmin edilen el bombasını muhafazaya aldı.

Paslandığı görülen ve patlamamış olduğu belirtilen bombanın imha edileceği öğrenildi.

Yasağı ihlal edip, tartıştığı kişiyi sokak ortasında vurdu!Bursa’da, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen elinde tüfekle dışarda olan E.T., tartıştığı O.A.'yı vurarak, ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan O.A., yoğun bakımda tedaviye alınırken, E.T. ise gözaltı sonrası adliyeye sevk edildi. E.T. ile O.A.'nın tartışma anları, cep telefonu kamerasına yansıdı.
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