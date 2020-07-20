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20.07.2020 - 09:40 | | İHA

Bursa’da bir kişi eliyle koymuş gibi cüzdanı alıp kaçtı!

Bursa’da bir iş hanına giren hırsız, kaşla göz arasında çekmecedeki cüzdanı alıp kayıplara karıştı. Sakin tavırlarıyla dikkat eden zanlının kendi eliyle koymuş gibi cüzdanı alması saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Bursa’da bir kişi eliyle koymuş gibi cüzdanı alıp kaçtı!

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Kayhan Mahallesi'nde meydana geldi. Bursa’nın en işlek caddelerinden olan İnönü Caddesi'ndeki Kamil Koç İş Merkezi'nde görevli olan Hüseyin Noyan, tuvalete giderken cebindeki cüzdanını çekmeceye bıraktı. İş merkezinin önünden geçen zanlı ise, sanki para kendisini çekmişçesine iş merkezine girdi. Arkasından gelen kişiyi kollayan zanlı, bir şeyler sorduktan sonra dışarı yöneldi. Arkasındakinin asansöre bindiğini gören zanlı, etrafına baktıktan sonra güvenlik noktasındaki çekmecede bulunan cüzdanı ve güneş gözlüğünü alarak iş merkezinden çıktı.

Bursa’da bir kişi eliyle koymuş gibi cüzdanı alıp kaçtı

Tuvaletten döndüğünde cüzdanının yerinde olmadığını gören Hüseyin Noyan, polis ekiplerine haber verdi. Cüzdanında yaklaşık bin lira olduğunu belirten Noyan, “Rahat rahat gelerek kameralara bakarak kaçmış. Kredi kartı, ehliyet, nüfus cüzdanı ve bir miktar para vardı. Hepsini alıp kaçmış” diye konuştu.

Yaşananların hepsi ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

 

 

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