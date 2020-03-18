Bursa'da çarşıya alışverişe çıkan umreciye acil karantina!

Edinilen bilgiye göre Umreden 10 gün önce Bursa’ya gelen 76 yaşındaki bir vatandaş, 14 gün kuralına uymayarak, günlük işlerini karşılamak üzere çarşıya çıktı. Olayı gören komşuları, vatandaşı evden dışarı çıkmaması konusunda uyardı. Tüm uyarılara rağmen, ertesi günde dışarı çıkan vatandaşı gören komşuları, bu seferde emniyet ve sağlık ekiplerine durumu bildirdi. Yapılan ihbarı değerlendiren sağlık ekipleri ise Hıfzısıhha Kanunu’nun 284. maddesi uyarınca vatandaşı zorunlu gözlem altına aldı.
Daha önce de sağlık kontrolleri yapılan vatandaşta herhangi bir bulguya rastlanılmazken, kişinin corona virüs kuluçka süresi olan 14 günün ardından taburcu edileceği bildirildi.
Corona virüsten ölen ilk kişi olduğu iddia edilmişti! Gerçek ortaya çıktıSosyal medyada yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle ölen kişi olduğu iddia edilen eczacı İhsan Giray toprağa verildi. Giray’ın yakınları iddiaları yalanladı, cenaze törenine katılanların maske ve eldiven taktığı görüldü. Sosyal medyadaki iddiaları duyan bazı vatandaşların ise Giray’ın eczanesinin önüne gelerek fotoğraf çekmesi dikkat çekti. Sağlık Bakanı Koca, hayatını kaybeden kişinin 89 yaşında olduğunu açıklamıştı.