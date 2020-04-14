MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Bursa'da corona vakaları görülen mahalle halkı evden çıkmıyor
ABONE OL
14.04.2020 - 10:45 | | DHA

Bursa'da corona vakaları görülen mahalle halkı evden çıkmıyor

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı kırsal Karaköy Mahallesi halkı, corona virüs vakalarının artması üzerine evden çıkmıyorlar.

Bursa'da corona vakaları görülen mahalle halkı evden çıkmıyor

Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı kırsal Karaköy Mahallesi’nde, yaşları 58, 60 ve 72 olduğu öğrenilen 3 kadının corona virüs testlerinin pozitif çıkmasının ardından, bir kişinin Bursa Şehir Hastanesi'nde, diğer 2 kişinin ise Mustafa Kemalpaşa Devlet Hastanesi'nde tedavilerine başlandı.

Mahalle halkı ise, corona virüs vakalarının görülmesi üzerine kendilerini izole etme kararı aldı. Kırsal Karaköy Mahalle Muhtarı Hidayet Uzun, herkesin izolasyonunu sağlamak adına evlerinde kaldığını belirterek, dışarı çıkılmadığını ve bölgeye dışarıdan gelen kişilere uyarılarda bulunduklarını kaydetti.

Ayrıca bölgede, hayvanlara bakmak zorunda olan vatandaşların da, tek başlarına ve kontrollü bir şekilde hayvanlarının ihtiyaçlarını karşıladığı öğrenildi. Muhtar Uzun, dış dünyadan bağlantısını kesen bölge halkının sağlığını korumak için bu kararı aldıklarını ifade etti.

Bursada corona vakaları görülen mahalle halkı evden çıkmıyor

 

BTP Genel Başkanı Haydar Baş corona virüsten hayatını kaybettiBTP Genel Başkanı Haydar Baş, Trabzon’da tedavi gördüğü corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Askerlik terhis ve celp dönemi ertelendi mi? Bedelli askerlikte uzaktan eğitim mi olacak,askerlikte son durum nedir?

Askerlik terhis ve celp dönemi ertelendi mi? Bedelli askerlikte uzaktan eğitim mi olacak,askerlikte son durum nedir?

Çalışanlar dikkat! O ücret farkı ödenecek...

Çalışanlar dikkat! O ücret farkı ödenecek...

'Çatıda bile rahat bırakmıyorlar'

'Çatıda bile rahat bırakmıyorlar'

Son dakika... BTP Genel Başkanı Haydar Baş corona virüsten hayatını kaybetti

Son dakika... BTP Genel Başkanı Haydar Baş corona virüsten hayatını kaybetti

Sıradaki Haber