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26.07.2020 - 16:29 | | İHA

Bursa'da corona virüs çıkan apartmana şeritli karantina!

Gelen bir son dakika haberine göre, Bursa'da corona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınan binanın kapısı şeritlerle kapatıldı.

Bursa'da corona virüs çıkan apartmana şeritli karantina!

İznik ilçesinde korona virüs vakaları artış göstermeye devam ediyor. Yerli ve yabancı birçok turistin ilgi odağı olan tarihi kentte korona virüs vakaları hızla yükseliyor.

Selçuk Mahallesi'nde bir vatandaşta korona virüs tespit edildi. Bunun üzerine korona virüs hastası hastaneye kaldırılırken, yaşadığı bina karantinaya alındı. Olay yeri girilmez şeridiyle bina girişindeki kapıya şeritler çekildi. Ayrıca "Bu bina Covid-19 tedbirlerinden dolayı 14 gün karantinaya alınmıştır" yazılı not asıldı.

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