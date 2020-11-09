Bursa'da DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte DEAŞ terör örgütüyle bağlantılı 11 şüpheli tespit etti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin adreslerine şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel Harekat Polisleri'nin de katıldığı operasyonda, örgüt içinde faaliyette bulundukları saptanan 2 şüpheli ile terör örgütüyle bağlantıları oldukları gerekçesiyle haklarında Türkiye'ye giriş yasağı bulunan 9 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.
Otoparkta şok görüntü! Tartıştığı adamı önce vurdu sonra...Gebze- Orhangazi- İzmir Otoyolu üzerinde bulunan bir dinlenme tesisinde bilinmeyen bir nedenle aralarında tartışma çıkan Özlem Ç. (34), tabanca ile ateş ederek yaraladığı Cihat Aytaç’a (38) yerde yatarken tabancayla vurmaya devam etti. Ağır yaralanan Aytaç hastaneye kaldırılırken Özlem Ç. de gözaltına alındı.