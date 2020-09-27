Bursa'da dehşet! 3'ü çocuk 8 kişi dumandan etkilendi

Merkez Yıldırım ilçesine bağlı Davutkadı Mahallesi’nde bulunan 5 katlı apartmanın 4’üncü katındaki dairede, saat 09.30 sıralarında yangın çıktı.

Henüz belirlenemeyen nedenle evin mutfak kısmında başlayan yangın, kısa sürede büyüdü. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, binada dumandan etkilenen 3'ü çocuk 8 kişiyi itfaiye merdiveniyle kurtardı. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından 8 kişi, ambulanslarla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren müdahalesi sonucu kontrol altına alınıp, söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.