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27.02.2020 - 09:55 | | DHA

Bursa'da dere yatağına gömülü 5 kilo esrar ele geçirildi

Bursa’da, jandarma ekiplerince, uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan cezaevinde tutuklu bulunan kişinin deposuna düzenlenen baskında bölge yakınında toprağa gömülü halde 5 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bursa'da dere yatağına gömülü 5 kilo esrar ele geçirildi

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, daha önce uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan cezavinde tutuklu bulunan Y.K. ile ilgili yürüttüğü çalışma sonucunda, Y. K.'nın uyuşturucu deposu olduğu istihbaratına ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Y.K.’nın İnegöl ilçesi Tahtaköprü Mahallesi'ndeki evine baskın düzenledi. Evde ve çevresinde geniş çaplı inceleme yapan ekipler, evin yaklaşık 300 metre yakınlarında bulunan dere yatağında gömülü varilleri tespit etti. Kazı çalışmasının ardından yapılan incelemede varillerin içerisine gizlenmiş 5 kilogram kubar esrar ele geçirildi. Cezaevinde bulunan Y.K. ile ilgili soruşturma sürüyor.

 

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