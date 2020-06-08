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08.06.2020 - 13:33 | | DHA

Bursa'da duvar arasında sıkışan kadın yaralandı

Son dakika haberi... Bursa’nın Orhangazi ilçesinde, otomobilin arka kapısından inen kadın aracın hareket etmesiyle cami duvarı ile arada sıkışarak yaralandı.

Bursa'da duvar arasında sıkışan kadın yaralandı

Kaza, Orhangazi ilçesine bağlı Yenisölöz Mahallesi’nde öğle saatlerinde meydana geldi. Yolda seyir halindeyken duraklayan M.Ç. yönetimindeki 34 FT 0959 plakalı otomobilin arka koltuğunda oturan R.E. (52), araçtan inmek için hareket etti. Bu sırada sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil hareket etti. R.E., otomobilin kapısı ile cami duvarı arasına sıkıştı. Yaralanan R.E., kaza yerine çağrılan ambulans ile Orhangazi Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Tedaviye alınan kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

MEB, LGS’ye girecek öğrencileri ekran başına çağırdıMilli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi’ne (LGS) girecek öğrencileri ekran başına çağırdı.Türkiye’de ilk Covid-19 vakasının görülmesi üzerine yüz yüze eğitime verilen aranın akabinde kurulan TRT EBA TV’de LGS’ye girecek öğrenciler için sınav öncesi hazırlık programı başlatılıyor. MEB’in resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımla LGS’ye girecek gençler ekran başına çağrıldı.
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