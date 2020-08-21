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21.08.2020 - 16:07 | | İHA

Bursa'da ev sahibi ile tartışan genç intihara kalkıştı!

Bursa'nın İznik ilçesinde bir genç, evinin camına çıkarak canına kıymak istedi.

Bursa'da ev sahibi ile tartışan genç intihara kalkıştı!

Olay, Beyler Mahallesi Hüseyin Oktay Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 27 yaşındaki U.V., ev sahibi ile problem yaşadığı için bunalıma girdi. Evinin 4. katına çıkarak intihar etmeye kalkan genç için olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri atlama yatağı kurarak tedbir aldı.

Polis ekiplerinin çabalarıyla genç ikna edildi. Bileklerine zarar veren U.V., İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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