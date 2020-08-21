Bursa'da ev sahibi ile tartışan genç intihara kalkıştı!

Olay, Beyler Mahallesi Hüseyin Oktay Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 27 yaşındaki U.V., ev sahibi ile problem yaşadığı için bunalıma girdi. Evinin 4. katına çıkarak intihar etmeye kalkan genç için olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri atlama yatağı kurarak tedbir aldı.
Polis ekiplerinin çabalarıyla genç ikna edildi. Bileklerine zarar veren U.V., İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Bakan Albayrak açıklamalarda bulundu! "Yeni eksen Türkiye..."Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kamuoyunun merakla beklediği "müjde"yi açıkladı. Erdoğan, 'Türkiye, tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz’de gerçekleştirdi' dedi. Müjde sonrası açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıklamasında, 'Heyecanlıyız, mutluyuz, gururluyuz. Zafer ayındayız ve bugün de büyük bir zafere imza atmış bulunmaktayız. Türkiye enerji ve ekonomi alanında tam bağımsızlık adımı attı. Ülkemizin makul tarihini tarihe gömdük. Bugün buradaki potansiyelle artık yeni bir döneme giriyoruz. Ne batı ne doğu yeni bir eksen oluşturuyoruz' dedi.