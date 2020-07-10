Bursa'da ev yangını, 1 saatte söndürüldü

Cuma Mahallesi Atatürk Bulvarı’ndaki 5 katlı apartmanın en üst katındaki dairede, sabah saatlerinde, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Evde bulunan 7 kişi, yangını fark edince hemen dışarı çıkıp, itfaiyeye haber verdi. İhbarla bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucu kontrol altına alıp, söndürdü. Alevlerin sardığı ev, kulllanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Adana'da iki kuşak tefeci aileye 12 tutuklama!Adana'da yüksek faiz karşılığı para verip 14 milyon lira haksız kazanç sağladığı öne sürülen şebekeye yönelik operasyonda gözaltına alınan 21 zanlıdan 12'si tutuklandı. Şebekenin anne, baba ve çocuklardan oluştuğu, iki kuşaktır tefecilik yaptıkları öğrenildi.