Bursa'da faciadan dönüldü! 3 metrelik demir otobüsten içeriye girdi

Olay, Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 TAT 82 plakalı yolcu otobüsü sürücüsü Tahir G., yol kenarında park halindeki tırı görünce sollamak için sol şeride geçti. Tam tırı sollayacağı esnada mesafeyi kestiremeyen sürücü, yol kenarında bulunan bir iş yerinin tentesine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle tentenin 3 metre uzayan demiri seyir halindeki otobüsün camını kırarak içeriye girdi. Şans eseri yolculara bir şey olmazken, otobüste büyük korku yaşandı. Çarpmanın şiddetiyle şaşkına dönen sürücü Tahir G. hemen otobüsü durdurdu. Yolcular korkuyla otobüsten inerken ortaya çıkan manzara şaşkınlık yaşattı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Camı kırarak otobüsün içerisine giren demir, kesilerek çıkarıldıktan sonra otobüs bulunduğu yerden kaldırıldı.