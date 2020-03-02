02.03.2020 - 10:37 | | DHA
Bursa'da faciadan dönüldü! Halk otobüsü alev alev yandı
Bursa’da hareket halindeki özel halk otobüsü, motor bölümünden alev aldı. Yolcular tahliye edilirken, otobüs kullanılamaz hale geldi.
Merkez Osmangazi ilçesinde saat 07.00 sıralarında, Küçükbalıklı yönüne giden 16 YT 902 plakalı özel halk otobüsü, Namık Kemal Mahallesi İnönü Caddesi'ne geldiğinde alev aldı. Şoför, aracı sağa çekip, yolcuları tahliye etti. Alevler kısa sürede otobüsü sararken, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Yangın, ekiplerin yarım saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Otobüsün kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyaya ilan etti: O başlar kalmayacak!Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Danışma Meclisi toplantısında konuştu. Toplantı öncesi Bahar Kalkanı Harekatı'na ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şehitler tepesi boş değildir, boş kalmayacak dedi. Toplantıda önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Askerlerimizin canına kastedenleri yerle yeksan etmek boynumuzun borcu. Bir an önce Türkiye'nin belirlediği sınırların dışına çıkmazlarsa omuzlarının üstünde o başlar da kalmayacak" ifadelerine yer verdi.