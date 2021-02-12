Bursa'da feci kaza! Aşırı hız yapan TIR, vince çarptı

Olay, saat 23.30 sıralarında Gürsu ilçesi, Bursa Çevre Yolunda meydana geldi. Bursa'dan Eskişehir istikametine seyir halinde olan Celil Candan idaresindeki 16 YZ 974 plakalı kum yüklü TIR, iddiaya göre aşırı hız nedeniyle kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR aynı istikamette seyreden İbrahim Halil Karar yönetimindeki 14 EV 741 plakalı trafo yüklü vince çarptı.



Çarpışmanın etkisiyle yaklaşık 20 metre savrulan TIR bariyerlere çarparak yan yatarken, kontrolden çıkan vinç ise refüje çarparak karşı yola geçti. Sürücü Celil Candan, kazanın ardından yan yatarak hurdaya dönen TIR'da sıkıştı. TIR'ın dorsesindeki kumun yola saçılması nedeniyle karayolu kısmen ulaşıma kapandı.









İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri hurdaya dönen TIR'da sıkışan Celal Candan'a ulaşmak için yoğun çaba sarf ederken, polis ve jandarma ekipleri olası başka bir kaza ihtimaline karşı çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Kaza nedeniyle Bursa Çevre Yolu, Ankara istikametinde trafik tek şeritten kontrollü şekilde sağlandı. İtfaiye ekiplerinin 2 saat süren çalışmasının ardından ulaşılan Celil Canda'nın hayatını kaybettiği tesit edildi.

Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan Bursa Çevre Yolu, TIR'ın çekilmesi ve yolun temizlenmesinin ardından trafik akışı normale döndü. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.