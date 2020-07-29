Bursa'da feci kaza! Kontrolden çıkıp takla attı

Kaza, saat 15.30 sıralarında İnegöl ilçesi Bursa-Ankara karayolunda meydana geldi. Orhan Akyol’un kontrolünden çıkan 16 DAE 19 plakalı hafif ticari araç, refüje çarparak, takla attı.
Akyol, yan yatan aracın içerisinde sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü Akyol, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle karayolunda ulaşım tek şeritten sağlandı.
Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
İstanbul Sultanbeyli'de kadına işkence!İstanbul Sultanbeyli’de eşiyle anlaşamaması üzerine evi terk edip ailesiyle yaşamaya başlayan 25 yaşındaki Ceylan Y.'nin kocası, üç kardeşi ve amcası tarafından elektroşok, göz yaşartıcı sprey ile kaçırıldıktan sonra kelepçelenerek saatlerce darp edilmesine ilişkin yürütülen savcılık soruşturması tamamlandı. Savcılık, tutuklu koca Ersin Y. ve ağabeyi Burhan Y.ile kardeşleri Ali ve Dilek Y. ve amcası Sait Y. hakkında "İştirak halinde tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmeye teşebbüs" ve "Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından toplam 17'şer yıldan 34'er yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.