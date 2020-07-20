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20.07.2020 - 03:32 | | AA

Bursa'da feci kaza! Otomobil elektrik direğine çarptı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobildeki 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Bursa'da feci kaza! Otomobil elektrik direğine çarptı

Yeniceköy Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Han Bulvarı'nda, Aycan Kısacık (29) yönetimindeki 16 SÇU 95 plakalı otomobil, yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

Otomobildeki Kısacık, Mehmet Şahin (22) ve Mert Can Çoban olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada, Burak Geçimli (22) ise araçta sıkıştı.

İtfaiye ve 112 Acil Sağlık ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan Geçimli, İnegöl Devlet Hastanesi kaldırıldı.

Hayatını kaybeden 3 kişinin cansız bedenleri, savcının incelemesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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