Bursa'da feci kaza! Takma dişi boğazına kaçtı

Kaza, öğle saatlerinde İnegöl ilçesi Sinanbey Mahallesi Ahmet Akyollu Caddesi’nde meydana geldi. Mehmet Karadayı idaresindeki motosiklet, aniden karşısında çıkan ve Cahit Barut’un kullandığı bisiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki sürücü de yere düştü. Kazada Mehmet Karadayı hafif yaralanırken, takma dişi boğazına kaçan Cahit Barut’a ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. İhbar üzerine bölgeye acil sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüler, ekiplerin yaptığı ilk müdahalenin ardından, İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

‘TAKMA DİŞİ VE DİLİ BOĞAZINA KAÇMIŞTI’

Kazayı gören Adem Atış, "Motosikletle bisiklet çarpıştı. Bisikletteki adam yere düşüp kafasını vurdu. Yanına gittiğimde takma dişi çıkmış ve boğazına doğru ilerlemişti. Elimi ağzına soktum önce takma dişini çıkardım, daha sonra dilinin boğazına kaçtığını gördüm ve dilini dışarıya doğru çıkardım. Böylelikle nefes alması kolaylaştı. Sonra sağlık ekipleri geldi” dedi.