Bursa'da feci olay! 2 ağıl çöktü, hayvanlar telef oldu

EKİPLER SEFERBER OLDU

Kendi imkanlarıyla hayvanları ağılın içerisinden çıkaran Salih Bilgiç, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Kardan dolayı kapalı olan mahalle yolu, Nilüfer Belediyesi ekiplerince açıldı. Bölgeye güçlükle ulaşan jandarma ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. Öte yandan, Korubaşı Mahallesinde de bir ağılın çöktüğü, burada ise 5 büyükbaş hayvanın telef olduğu öğrenildi.

'3-4 YILDIR BU KADAR KAR YAĞMIYORDU'

Yoğun kar yağışı sebebiyle ahırların çatılarındaki karları temizleyemediklerini söyleyen Salih Bilgiç, "Yoğun kar yağışından ağılın damındaki karı küremeyi yetiştiremedik. Ağıl yıkıldı. Hayvanlarımız da telef oldu. Herkesin damlarını küremesinde fayda var. 20 büyükbaş hayvandan 4 tanesi telef oldu. 3-4 yıldır bu kadar kar yağmıyordu" dedi.