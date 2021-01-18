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18.01.2021 - 09:39 | | DHA

Bursa'da feci olay! 2 ağıl çöktü, hayvanlar telef oldu

Bursa’da, cuma günü başlayan kar yağışı, 2 gün boyunca aralıksız devam etti. 2 farklı mahalledeki ahırın ağıl kısmı çöktü. Çöken ağılın altında kalan toplam 9 büyükbaş hayvan telef oldu.

Bursa'da feci olay! 2 ağıl çöktü, hayvanlar telef oldu

EKİPLER SEFERBER OLDU

Kendi imkanlarıyla hayvanları ağılın içerisinden çıkaran Salih Bilgiç, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Kardan dolayı kapalı olan mahalle yolu, Nilüfer Belediyesi ekiplerince açıldı. Bölgeye güçlükle ulaşan jandarma ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. Öte yandan, Korubaşı Mahallesinde de bir ağılın çöktüğü, burada ise 5 büyükbaş hayvanın telef olduğu öğrenildi.

'3-4 YILDIR BU KADAR KAR YAĞMIYORDU'

Yoğun kar yağışı sebebiyle ahırların çatılarındaki karları temizleyemediklerini söyleyen Salih Bilgiç, "Yoğun kar yağışından ağılın damındaki karı küremeyi yetiştiremedik. Ağıl yıkıldı. Hayvanlarımız da telef oldu. Herkesin damlarını küremesinde fayda var. 20 büyükbaş hayvandan 4 tanesi telef oldu. 3-4 yıldır bu kadar kar yağmıyordu" dedi.

 

Hesabına gelen para genç yazılımcının kâbusu olduİstanbul'da yazılım firması sahibi Mesut Haylar isimli vatandaş, müşterisi sandığı dolandırıcılar tarafından hesabına aktarılan para sonrası mahkemelik oldu. Mahkemede dolandırıcılıktan 'sanık' olarak yargılanacağını öğrenen Haylar, "Psikolojim bozuldu, evden çıkmaya korkar hale geldim" diye konuştu.
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