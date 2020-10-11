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11.10.2020 - 14:04 | | DHA

Bursa'da gelin alma halayı pahalıya patladı!

Bursa’da, gelin alma sırasında sosyal mesafe ve maske kurallarının hiçe sayılarak halay çekildiği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasından sonra çalışma başlatan polis, düğün sahiplerine toplam 6 bin 300 lira ceza uyguladı.

Bursa'da gelin alma halayı pahalıya patladı!

Damadın akrabası olan grup, dün gelin almak için ailenin evinin bulunduğu Gemlik ilçesine geldi. Bina önünde toplanan davetliler, davul ve zurna eşliğinde halay çekti. Davetlilerin sosyal mesafe ve maske kurallarına da uymadığı görüldü. Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedilip, sosyal medyada paylaşıldı. Koronavirüsün hiçe sayıldığı görüntüler, tepki topladı.

3 BİN 150'ŞER LİRA CEZA

Polis, görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından harekete geçti. Çalışma başlatan ekipler, düğün sahiplerini tespit etti. Polis, koronavirüs tedbirlerine rağmen eğlence düzenleyen gelin ve damat tarafına tarafına 3 bin 150’şer liradan toplam 6 bin 300 lira ceza uyguladı.

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