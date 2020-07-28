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28.07.2020 - 14:56 | | İHA

Bursa'da hapları reçetesiz satan 6 kişi gözaltına alındı!

Bursa’da yapılan uyuşturucu operasyonunda reçeteye tabi satılan hapları reçetesiz olarak sattıkları iddia edilen 6 kişi gözaltına alındı. Şahısların üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada 400 adet hap ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bursa'da hapları reçetesiz satan 6 kişi gözaltına alındı!

Edinilen bilgiye göre, reçeteye tabi ilaçları reçetesiz olarak sattıkları iddia edilen bir grubu takibe alan Bursa polisi, grubun aynı zamanda uyuşturucu ticareti yaptığını da belirledi.

Şahısların yakalanmasına yönelik yapılan operasyonlar neticesinde isimlerinin F.Ö., Ö.F.S., M.M.S., F.Ö., S.B. ve G.G. olduğu öğrenilen 6 kişi gözaltına alındı. Şahısların üzerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda; 1 kilo 400 gram sentetik kannabinoid, 400 adet uyuşturucu madde içeren reçeteye tabi ilaç, satışa hazır halde paketlenmiş bir miktar esrar, bir miktar metamfetamin, bir miktar kokain, bir miktar nakit para ele geçirildi. Sorgusu tamamlanan 6 kişi "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" ile "Uyuşturucu madde ihtiva eden reçeteye tabi ilaçların reçetesiz halde satılması" suçlarından adli makamlara sevk edildi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

 

 

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