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09.07.2020 - 12:27 | | DHA

Bursa’da hareketli dakikalar! 2 kişi gözaltına alındı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde uygulama noktasında tescilsiz motosikleti kaçırmaya çalışan sürücü ve yakını ile polisler arasında arbede yaşandı. Yere yatırılıp gözaltına alınan şüphelilerden sürücüye 2 bin TL ceza kesildi.

Bursa’da hareketli dakikalar! 2 kişi gözaltına alındı

İnegöl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli trafik polisleri, öğle saatlerinde Orhaniye Mahallesi Ankara Caddesi'nde uygulama başlattı. Uygulama sırasındaki durdurulan sürücü Emre C. (25) yönetimindeki motosikletinin tescilsiz olduğu tespit edildi. Emre C.'nin aradığı yakını Hasan Y. (40) de bölgeye geldi. Emre C. ve Hasan Y., trafikten menedilmesine karar verilen motosikleti kaçırmaya çalıştı. Bu girişimi engelleyen polis ile sürücü ve yakını arasında arbede çıktı. Şüpheliler, polis tarafından yere yatırılarak gözaltına alındı.

Motosiklet, çekici ile otoparka çekilirken, Emre C.'ye tescilsiz motosiklet kullanmaktan 2 bin TL ceza kesildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

 

 

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