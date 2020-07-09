Bursa’da hareketli dakikalar! 2 kişi gözaltına alındı

İnegöl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli trafik polisleri, öğle saatlerinde Orhaniye Mahallesi Ankara Caddesi'nde uygulama başlattı. Uygulama sırasındaki durdurulan sürücü Emre C. (25) yönetimindeki motosikletinin tescilsiz olduğu tespit edildi. Emre C.'nin aradığı yakını Hasan Y. (40) de bölgeye geldi. Emre C. ve Hasan Y., trafikten menedilmesine karar verilen motosikleti kaçırmaya çalıştı. Bu girişimi engelleyen polis ile sürücü ve yakını arasında arbede çıktı. Şüpheliler, polis tarafından yere yatırılarak gözaltına alındı.
Motosiklet, çekici ile otoparka çekilirken, Emre C.'ye tescilsiz motosiklet kullanmaktan 2 bin TL ceza kesildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Son dakika! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı! 31 Ağustos'ta okullar açılacak mı?Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan 31 Ağustos'ta okulların açılmasıyla ilgili son dakika açıklaması geldi. Okullarda yüz yüze eğitim ile ilgili açıklama yapan Bakan Selçuk, 'Verilere bakarız, ağustosun sonundaki, eylülün başındaki tabloya göre hareket ederiz. Denilirse ki 'Bir süre daha açmayın, uzaktan eğitime devam edin', biz devam ederiz, hiç sorun yok' dedi.