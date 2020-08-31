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31.08.2020 - 12:11 | | DHA

Bursa’da iki hırsız park halindeki araçtan akü çaldı!

Bursa’nın İnegöl ilçesindeki bir sanayide, park halindeki minibüsün aküsünü çalan 2 hırsız, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Bursa’da iki hırsız park halindeki araçtan akü çaldı!

Olay, İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi, 20'nci Mobilya Sokak'ta meydana geldi. A.A.’ya ait park halindeki minibüsün yanına gelen motosikletli iki şüpheli, çevreyi kontrol ettikten sonra minibüse yöneldi. Şüphelilerden biri, minibüsün kaputunu açıp, aracın aküsünü alarak, motosikletin arkasındaki sepete koydu. Akünün üzerini de başka eşyalarla örten şüpheliler, daha sonra hızla motosiklet ile olay yerinden uzaklaştı

Hırsızlık anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

 

 

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