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04.06.2020 - 09:58 | | İHA

Bursa'da ilginç görüntü! Görenler hortum zannetti ama...

Son dakika haberi... Bursa’nın Osmangazi ilçesinde meydana gelen doğa olayı vatandaşları tedirgin etti. Nadir görülen ve hortumu andıran doğa olayı, saniye saniye kayıt altına alındı.

Bursa'da ilginç görüntü! Görenler hortum zannetti ama...

Bursa'da akşam saatlerinde etkili olan kuvvetli sağanak yağış bazı caddeleri göle çevirdi.

Osmangazi ilçesinde ortaya çıkan gelen hortumu andıran görüntü vatandaşları tedirgin etti. Gündüzü geceye çeviren görüntü bazı vatandaşları korkuturken, bazı vatandaşlar da o anları kayıt altına aldı.

Taksisine almak istemediği alkollü kadın dehşet saçtıAdana'da taksici Servet Tarhan, alkollü olduğunu öne sürdüğü S.K.'yı aracına almadı. Bunun üzerine öfkelenen S.K., önce bıçak çekerek taksi şoförünü tehdit etti, ardından da aracın dikiz aynalarını kırdı.
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