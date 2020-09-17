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17.09.2020 - 10:53 | | İHA/DHA

Bursa'da inanılmaz zincirleme kaza!

Bursa'nın Gemlik ilçesinde yola çıkan köpek zincirleme kazaya yol açtı. 6 aracın karıştığı kazada, yaralanan olmadı.

Bursa'da inanılmaz zincirleme kaza!

Kaza, sabah saatlerinde Bursa Gemlik Yalova Yolu Dörtyol mevkiinde meydana geldi. Sol şeritte ilerleyen otomobilin sürücüsü yola çıkan köpeğe çarpmamak için frene bastı. Aniden yavaşlayan otomobilin arkasındaki bulunan 5 araç ise önündeki araçlara çarptı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaza nedeniyle tek şeritten sağlanan trafik, kazaya karışan araçların çekilmesiyle yeniden normale döndü.

Bursada inanılmaz zincirleme kaza

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