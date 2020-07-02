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02.07.2020 - 12:45 | | DHA

Bursa’da iniş yaparken paraşütü ağaca takılan sporcu, yaralandı!

Bursa’nın İnegöl ilçesinde iniş sırasında paraşütü ağaca takılıp düşen Mert Özdek (26), yaralandı.

Bursa’da iniş yaparken paraşütü ağaca takılan sporcu, yaralandı!

Olay, İnegöl ilçesi Cerrah Mahallesi'nde meydana geldi. Aktaş Tepesi'nden paraşütle havalanan Mert Özdek, havada süzülüp bir süre sonra iniş alanına yöneldi. İniş yaparken ters yöne esen rüzgar nedeniyle savrulan Özdek'in paraşütü, ağaca takıldı. Yere düşen Özdek yaralandı.

Çağırılan sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülen Mert Özdek, tedaviye alındı. Özdek'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

 

 

 

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