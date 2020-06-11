MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Bursa'da jandarma uygulamasında 42 sürücüye 20 bin lira ceza
ABONE OL
11.06.2020 - 10:55 | | DHA

Bursa'da jandarma uygulamasında 42 sürücüye 20 bin lira ceza

Bursa’da, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 423 personel ile 'Türkiye Huzur ve Güven' uygulaması yaptı. Uygulamada 42 sürücüye toplam 20 bin 716 lira cezai işlem uygulanırken, 16 araç ise trafikten men edildi.

Bursa'da jandarma uygulamasında 42 sürücüye 20 bin lira ceza

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen 'Türkiye Huzur ve Güven' uygulaması kapsamında 761 iş yeri, 7 bin 140 kişi ve 3 bin 183 aracı denetledi. Çalışmalar kapsamında bazı suçlardan aranan 28 şüpheli hakkında işlem başlatılırken bir zanlı gözaltına alındı. Uygulamada, durumundan şüphelendikleri araçları durduran ekipler, 42 sürücüye 20 bin 716 lira idari para cezası keserken 16 araç trafikten men edildi. Üzerlerinde arama kararı bulunan 2 araç ise otoparka çekildi.

 

Son dakika - Bilim Kurulu üyesi Tevfik Özlü Anadolu'daki vaka sayılarının artışını değerlendirdiCNN Türk'te Uğur Önver'in yayınına katılan Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Anadolu'daki koronavirüs vaka sayılarındaki artışa dair açıklamalarda bulundu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bursa'da jandarma uygulamasında 42 sürücüye 20 bin lira ceza

Bursa'da jandarma uygulamasında 42 sürücüye 20 bin lira ceza

Milyonlarca çalışanı kapsıyor! Kıdem tazminatı ve yıllık izin...

Milyonlarca çalışanı kapsıyor! Kıdem tazminatı ve yıllık izin...

CHP'li Kaboğlu: Sultanahmet de müze olmalı

CHP'li Kaboğlu: Sultanahmet de müze olmalı

Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün? Diyanet duyurdu

Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün? Diyanet duyurdu

Sıradaki Haber