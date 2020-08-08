Bursa'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeniceköy Mahallesi'nde yaşayan 4 şüphelinin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese operasyon düzenledi. M.T. (28), H.H. (42), F.U (45) ve B.O. (19) isimli 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde 15 gram bonzai ve 10 gram metamfetamin ile uyuşturucu içiminde kullanılan aparat ele geçirildi.
4 şüphelinin işlemleri sürüyor.
Kayseri'de altın ve bebek kıyafeti çalan kadın yakalandı!Kayseri'de girdikleri evlerden ziynet eşyası ve bebek kıyafetleri çaldığı tespit edilen bir kadın polis ekiplerince yakalandı. İkamette bulunan güvenlik kamerasını fark eden kadın, yakalanmamak için kamerayı kırdığı da tespit edildi.