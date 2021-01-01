Bursa'da jandarmadan yılbaşı denetiminde 18 kişi gözaltına alındı

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yılbaşı denetimleri kapsamında 31 Aralık 2020 saat 21.00 ile 1 Ocak 2021 saat 09.00 arasında kentin birçok noktasında uygulama noktaları kurdu. 185 ekip halinde 702 personelin katıldığı denetimde 5 bin 529 kişinin kimlik sorgulaması yapılıp, 3 bin 60 araç denetlendi. Yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan haklarında arama kararı olan 18 kişi yakalanarak, gözaltına alındı. 62 kişiye toplam 120 bin 484 lira, 25 araca ise 18 bin 787 lira para cezası uygulandı. 3 araç da trafikten menedildi. Ayrıca denetimlerde bir miktar esrar ve 1 uyuşturucu aparatı ele geçirildi.