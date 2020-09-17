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17.09.2020 - 12:45 | | Ä°HA

Bursa'da kaçak diÅŸçi baskÄ±nÄ±! 5 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Bursa'da yabancÄ± uyruklu vatandaÅŸlara ait 3 kaÃ§ak diÅŸÃ§i muayenehanesine baskÄ±n yapÄ±ldÄ±. 5 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Bursa'da kaçak diÅŸçi baskÄ±nÄ±! 5 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Bursa Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± baÄŸlÄ± ekipler tarafÄ±ndan Ä°negÃ¶l ilÃ§esinde yapÄ±lan operasyonda, kaÃ§ak muayenehane iÅŸleten yabancÄ± uyruklu 5 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

3 adet rÃ¶ntgen cihazÄ±, 2 adet dÄ±ÅŸ Ã¼nite, 3 adet kompresÃ¶r, 15 adet randevu defteri, 2 adet sitelinÃ¶zer, 300 adet diÅŸ tedavisinde kullanÄ±lan ekipman ve bin 300 dolar, 50 avro ve 5 bin 710 lira ele geÃ§irildi. GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan F.A., M.S.A., A.A.,Z.A. ve M.T. iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan adliyeye sevk edildi.

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Bursada kaÃ§ak diÅŸÃ§i baskÄ±nÄ± 5 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Genç kÄ±z erkek arkadaÅŸÄ±nÄ± bÄ±çaklayÄ±p baÅŸÄ±nda bekledi!Ä°stanbul ÅžiÅŸliâ€™de genç kÄ±z yürüdüÄŸü erkek arkadaÅŸÄ±nÄ± iki yerinden bÄ±çaklayarak yaraladÄ±. ArdÄ±ndan ambulans gelene kadar da yaralÄ± arkadaÅŸÄ±nÄ±n yanÄ±ndan ayrÄ±lmadÄ±. KÄ±zÄ±n genci bÄ±çakladÄ±ktan sonra koÅŸmasÄ± güvenlik kameralarÄ±na yansÄ±dÄ±.
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