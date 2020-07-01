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01.07.2020 - 11:02 | | DHA

Bursa'da kamyonetiyle park halindeki kamyonetin yük indirme liftine çarptı

Bursa’da, kamyonetiyle, park halindeki kamyonetin açık olan yük indirme liftine çarpan Halil Karatepe (55), ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa'da kamyonetiyle park halindeki kamyonetin yük indirme liftine çarptı

Kaza, pazartesi günü, İznik’e bağlı Elbeyli Mahallesi’nde meydana geldi. Çiftçi Halil Karatepe, kabak yüklü 16 FAJ 87 plakalı kamyonetiyle hale geldi. Ancak park halindeki bir kamyonetin açık olan liftine çarptı. Kazada ağır yaralanan Karatepe, ambulansla İznik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

 

Tombul çekirge kendi türünü yerken böyle görüntülendiDünyada sadece Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yaşayan tombul çekirge (Bradyporus) yumurtasını daha kaliteli hale getirmek için erkeğini yerken, sönmüş volkanik Karacadağ eteklerinde kameralara yakalandı. Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nce (IUCN) Kırmızı Liste'ye alınması için başvuru yapılan türle ilgili bilgi veren Dicle Üniversitesi Zooloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar, "Tabii bu uzun antenli çekirgelerde görülen bir olay aslında, ama bu tür için hiç şahit olmamıştık. Bunu görüntülerde gördük ve çok şaşırdık hakikaten" dedi.
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