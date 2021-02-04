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04.02.2021 - 12:08 | | DHA

Bursa'da kar maskeli, pompalı tüfekli soygun

Bursa Osmangazi ilçesinde maskeli ve pompalı tüfeklerle kuyumcu dükkanını giren 2 kişi 60 bin lira değerinde altınları alıp kaçtı. Hırsızlık anları güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Polis kaçan 2 şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

Soygun olayı, saat 10.30 sıralarında, Bursa Osmangazi İlçesi Panayır Mahallesi Derman Caddesi üzerinde bulunan Salih B.'ye ait kuyumcu dükkanında yaşandı. Otomobil ile gelen yüzleri maskeli kimliği belirsiz 2 kişi, ellerinde pompalı tüfekle kuyumcu dükkanına girdi. Kuyumcu Salih B.'yi silah tehdidiyle etkisiz hale getiren şüpheliler, iş yeri sahibinden istedikleri kutuya, vitrindeki altınları doldurdu. Ardından da geldikleri otomobille kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, kuyumcu dükkanı ve çevresindeki iş yerlerinin güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye aldı.

SOYGUN ANI KAMERADA

Soygun, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından da kaydedildi. Görüntüde hızla içeri giren şüpheliler, ellerindeki pompalı tüfekleri Salih B.'ye doğrultuup, panik halinde altınları kutuya dolduruyor.

Polis, 60 bin Tl değerinde altını alıp, kaçan 2 şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.açan 2 şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

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