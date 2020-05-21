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21.05.2020 - 10:26 | | DHA

Bursa'da kardeşlerin kavgası: 2 yaralı

Bursa’da, para meselesi yüzünden husumetli olan 2 kardeş, çıkan kavgada yaralandı.

Bursa'da kardeşlerin kavgası: 2 yaralı

Olay, dün merkez Yıldırım ilçesi Çınarönü Mahallesi 4’üncü Çiğdem Sokak'ta meydana geldi. Para meselesi yüzünden husumetli olan Murat K. ile kardeşi Mehmet K. arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Tekme ve yumruklarla birbirlerine saldıran ağabey kardeşi ayıramayan aile bireyleri, durumu polise bildirdi. Gelen polis ekipleri, kavgayı kısa sürede ayırdı. Yaralanan Murat ve Mehmet K. kardeşler, 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın: Koronavirüs denizden bulaşmaz, havuz...AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, koronavirüsün denizden bulaşmadığını söyledi. Bulaşma riskinin havuzda daha çok olduğunu belirten Prof. Dr. Yalçın, "Havuzdaki klor düzeyinin belli miktarda tutulabilmesi bu riski azaltır ama örneğin sitelerin havuzlarında her gün ölçüm yapılması zor olabilir" dedi.
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