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23.08.2020 - 22:03 | | AA / İHA

Bursa'da katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Son dakika haberine göre, Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı bildirildi.

Alınan bilgiye göre, Bursa-Ankara kara yolu Mezitler mevkisinde 3 aracın karıştığı trafik kazası ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Bursada katliam gibi kaza Çok sayıda ölü ve yaralı var

İnegöl Kaymakamı Şükrü Görücü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mezitler mevkisinde trafik kazası meydana geldiğini, kazada 4 kişinin öldüğünü, 6 kişinin yaralandığını bildirdi.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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