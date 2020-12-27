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27.12.2020 - 09:05 | | İHA

Bursa’da kaza: 1 yaralı

Bursa'da TIR ile kamyonetin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı.

Bursa’da kaza: 1 yaralı

Olay merkez Nilüfer ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 41 VF 614 İzmir istikamet seyir halindeyken, 34 BUV 669 plakalı kamyonet yandan TIR’a çarptı.

Kazanın şiddeti ile çarpışma sonucu direksiyon başında sıkışan kamyonet şöförü Recep E. olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin uğraşları sonucu sıkıştığı yerden çıkarıldı. Yaralı olay yerine gelen ambulanslarla Uludağ Üniversite hastanesine kaldırılırken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.

Son dakika... Elazığ'da 5.3 büyüklüğünde depremGelen son dakika haberine göre; Elazığ'da bugün sabah 5.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı, aralarında Diyarbakır'ın da bulunduğu üç şehirde hissedildi. Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, sarsıntının merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesine 10 kilometre mesafede. Yerin iki kilometre altında gerçekleşen deprem, 09.37'de meydana geldi.
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