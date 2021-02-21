Bursa'da kaza yapan genç kız şoka girdi! 'Dedeme söylemeyin'

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında İnegöl ilçesi Burhaniye Mahallesi Hazine Sokak’ta meydana geldi. Yaren Arslan ve kardeşi Bedirhan Arslan (14), annesinin mezarını ziyaret etmek için elektrikli bisikletle yola çıktı. Yaren Arslan’ın kullandığı elektrikli bisiklet, Ahmet Emre Ongan(27) yönetimindeki 16 Y 0123 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen elektrikli bisikletten düşen 2 kardeş yaralandı. Yaren Arslan, kazanın etkisiyle şoka girerek, düştüğü yerden kalkıp gitmek istedi.

‘DEDEM ÇOK ÜZÜLÜR’

Yaren Arslan’ın "Dedem çok üzülür, ona söylemeyin" demesi dikkat çekti. Gençler kaza yerine gelen amcaları ile vatandaşların müdahalesiyle sakinleştirildiler. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. 2 kardeş, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.