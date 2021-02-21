MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Bursa'da kaza yapan genç kız şoka girdi! 'Dedeme söylemeyin'
ABONE OL
21.02.2021 - 13:19 | | DHA

Bursa'da kaza yapan genç kız şoka girdi! 'Dedeme söylemeyin'

Bursa’da kullandığı elektrikli bisikletle annesinin mezarına kardeşiyle birlikte giderken kaza yapıp yaralanan sürücü Yaren Arslan’ın (19), “Dedeme söylemeyin. Çok üzülür” demesi dikkat çekti. İşte haberin ayrıntıları...

Bursa'da kaza yapan genç kız şoka girdi! 'Dedeme söylemeyin'
Elektrikli bisikletle kaza yapan gençler: 'Dedeme söylemeyin üzülür'
Elektrikli bisikletle kaza yapan gençler: 'Dedeme söylemeyin üzülür'
Elektrikli bisikletle kaza yapan gençler: 'Dedeme söylemeyin üzülür'
Haberin Tüm Fotoğrafları

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında İnegöl ilçesi Burhaniye Mahallesi Hazine Sokak’ta meydana geldi. Yaren Arslan ve kardeşi Bedirhan Arslan (14), annesinin mezarını ziyaret etmek için elektrikli bisikletle yola çıktı. Yaren Arslan’ın kullandığı elektrikli bisiklet, Ahmet Emre Ongan(27) yönetimindeki 16 Y 0123 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen elektrikli bisikletten düşen 2 kardeş yaralandı. Yaren Arslan, kazanın etkisiyle şoka girerek, düştüğü yerden kalkıp gitmek istedi.

‘DEDEM ÇOK ÜZÜLÜR’

Yaren Arslan’ın "Dedem çok üzülür, ona söylemeyin" demesi dikkat çekti. Gençler kaza yerine gelen amcaları ile vatandaşların müdahalesiyle sakinleştirildiler. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. 2 kardeş, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

Kaldırımda yürürken üzerine yaşlı adam düştüKAĞITHANE'de soğuk hava nedeniyle otele yerleştirilen bir kişi, sabah saatlerinde otelden kaçmak için pencereye çıktı. Pencereden düşen yaşlı adam, o sırada kaldırımda yürüyen Yusuf İşgören'in üzerine düştü. Düşme anı ise kameralara yansıdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sakarya'da 7 evde yaşayan 33 kişi karantinaya alındı

Sakarya'da 7 evde yaşayan 33 kişi karantinaya alındı

Erken emeklilik fırsatı! SGK’lı, Bağ-Kur’lu, memur...

Erken emeklilik fırsatı! SGK’lı, Bağ-Kur’lu, memur...

14.9 milyon kişi temiz suya erişemiyor

14.9 milyon kişi temiz suya erişemiyor

Özlülük Nedir? Edebiyatta Özgünlük İle Özlülük Arasındaki Farklar Nelerdir?

Özlülük Nedir? Edebiyatta Özgünlük İle Özlülük Arasındaki Farklar Nelerdir?

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet