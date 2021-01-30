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30.01.2021 - 22:33 | | AA

Bursa'da korku dolu anlar! Ahşap evler alev alev yandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, tarihi evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Ekipler, alevlerin diğer evlere sıçramaması için yoğun çaba sarf etti.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, tarihi evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kuruçeşme Mahallesi Yahşibey Caddesi'nde bulunan 2 katlı kullanılmayan tarihi evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Bursada korku dolu anlar Ahşap evler alev alev yandı


Ekipler, alevlerin diğer evlere sıçramaması için yoğun çaba sarf etti.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sırasında evin ikinci katının büyük bölümü çöktü.

Yangın, yaklaşık bir saatlik müdahalenin ardından söndürüldü.

Bursada korku dolu anlar Ahşap evler alev alev yandı


Tamamen yanan ev kullanılamaz hale geldi.

    Bursa'da iki katlı tarihi ev yanarak kullanılamaz hale geldiBursa'nın Osmangazi ilçesinde, tarihi evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.Kuruçeşme Mahallesi Yahşibey Caddesi'nde bulunan 2 katlı kullanılmayan tarihi evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
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