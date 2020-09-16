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16.09.2020 - 11:43 | | İHA

Bursa'da korkunç olay! Annesinin gözleri önünde can verdi

 Bursa'da otobüsten indikten sonra karşıdan karşıya geçmek isteyen 7 yaşındaki çocuk kamyonun altında kaldı. Annesinin gözleri önünde küçük kız olay yerinde hayatını kaybetti.

Bursa'da korkunç olay! Annesinin gözleri önünde can verdi

Kaza Gürsu ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, annesiyle birlikte otobüsten inen 7 yaşındaki Ümmü Gülsüm Yıldırım, otobüsün arkasından karşıya geçmek istedi.

O esnada A.A.'nın (49) kullandığı 16 AGF 507 plakalı kamyonuh altında kaldı.

Annesinin gözleri önünde küçük kız olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla alakalı tahkikat başlatıldı.

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