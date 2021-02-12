12.02.2021 - 14:40 |
Bursa'da korkutan yangın! Can havliyle dışarı kaçtı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3 katlı apartmanın 3'üncü katındaki daire çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Bursa İnegöl ilçesi Huzur Mahallesi Gül Caddesi'nde bulunan apartmanın 3'üncü katında saat 12.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede evi sararken, daire sahipleri can havliyle dışarı kaçtı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, yangını 1 saat süren müdahaleyle söndürdü. Yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Yangını görüp sokağa çıkan mahalle sakinleri ise, söndürme çalışmalarını meraklı gözlerle izledi.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Prof. Dr. Ahmet Ercan, İstanbul depremi için tarih verdi ve ekledi: 3 yıl sürecek2020 yılı depremler yılı olarak dikkat çekti. 2021'de Konya, Sivas ve Kastamonu'da depremler yaşandı. Bu bölgeler riski aslında uzmanlar tarafından çok riskli görünmüyor. Türkiye'nin deprem riski en düşük yerleri olan Sivas, Konya ve Kastamonu'daki depremler ne anlama geliyor? Gelen son dakika haberine göre; CNN TÜRK Muhabiri Mücahit Topçu, Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'a sordu.