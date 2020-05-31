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31.05.2020 - 02:14 |

Bursa'da korkutan yangın! Ekipler oraya koştu

Bursa'da, Karacabey ilçe hamamının kazan bölümünde yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Bursa'da korkutan yangın! Ekipler oraya koştu

Yangın, gece yarısı Karacabey ilçesinde bulunan Belediye Hamamında çıktı. Kovid-19 sürecinde izlenen normalleşme sürecine uygun olarak 1 Haziranda açılacak olan Belediye Hamamında dezenfekte çalışması yapıldı.

Temizliği ve dezenfekte çalışmasının ardından işletmeci Mehmet Gönültaşın yaktığı kazanın bir anda alev almasının ardından hamamda yangın çıktı. Olayın ardından yangına kendi imkanlarıyla müdahale etmeye çalışan Gönültaş durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Çok sayıda iş yerinin bulunduğu handa çıkan yangına kısa sürede müdahale eden ekipler alevlerin çevredeki iş yerlerine sıçramaması için yoğun çaba sarf etti. Yangın itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken hamamda hasar oluştu.

 

Yeşilköy ve Hadımköy Hastaneleri yarın hizmete açılacakYeni tip corona virüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Atatürk Havalimanı yerleşkesine inşa edilen Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi ile restore edilerek yeniden hizmete alınan Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi yarın yapılacak törenin ardından açılacak.
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