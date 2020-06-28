Bursa'da korkutan yangın! Ekipler oraya koştu

Yangın, saat 23.00 sıralarında ilçeye bağlı Küçükkumla Mahallesi Abdullah Arslan Caddesi üzerinde bulunan bir çiçekçi dükkanında çıktı. Dükkandan duman yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının ardından mağazada hasar meydana geldi.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.
Ukrayna'da Türk babaya şiddet! Tayfun Mustafaoğlu'nun boğazını sıkıp çocuğu aldılarEşiyle yaşayan çocuğunu görmek için Ukrayna’ya gelen Türk vatandaşı Tayfun Mustafaoğlu, kimliği belirsiz kişilerce bir AVM’de darp edildi. Mustafaoğlu’nun boğazını sıkan ve kollarını tutan saldırganlar, 6 yaşındaki çocuğunu zorla Türk babanın elinden aldı.