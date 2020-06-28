MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Bursa'da korkutan yangın! Ekipler oraya koştu
ABONE OL
28.06.2020 - 02:54 | | DHA

Bursa'da korkutan yangın! Ekipler oraya koştu

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, çiçekçi dükkanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bursa'da korkutan yangın! Ekipler oraya koştu

Yangın, saat 23.00 sıralarında ilçeye bağlı Küçükkumla Mahallesi Abdullah Arslan Caddesi üzerinde bulunan bir çiçekçi dükkanında çıktı. Dükkandan duman yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının ardından mağazada hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Ukrayna'da Türk babaya şiddet! Tayfun Mustafaoğlu'nun boğazını sıkıp çocuğu aldılarEşiyle yaşayan çocuğunu görmek için Ukrayna’ya gelen Türk vatandaşı Tayfun Mustafaoğlu, kimliği belirsiz kişilerce bir AVM’de darp edildi. Mustafaoğlu’nun boğazını sıkan ve kollarını tutan saldırganlar, 6 yaşındaki çocuğunu zorla Türk babanın elinden aldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bursa'da korkutan yangın! Ekipler oraya koştu

Bursa'da korkutan yangın! Ekipler oraya koştu

Emeklilikte 1 Haziran 2002 tarihine dikkat! Milyonları kapsıyor...

Emeklilikte 1 Haziran 2002 tarihine dikkat! Milyonları kapsıyor...

Corona virüs beyin hasarına yol açabilir!

Corona virüs beyin hasarına yol açabilir!

Giresun'da kayıp kız çocuğu aranıyor

Giresun'da kayıp kız çocuğu aranıyor

Sıradaki Haber