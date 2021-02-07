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07.02.2021 - 05:51 | | AA

Bursa'da korkutan yangın! Ekipler oraya koştu

Bursa'da Osmangazi Ormanı'ndaki barakada çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Bursa'da korkutan yangın! Ekipler oraya koştu

Merkez Osmangazi ilçesindeki iki katlı barakada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Bursada korkutan yangın Ekipler oraya koştu


Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Barakanın kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

 

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