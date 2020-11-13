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13.11.2020 - 12:30 | | DHA

Bursa'da koronavirüse rağmen tekmeli ve yumruklu kavga

Bursa'da, iki grup arasında çıkan, koronavirüs tedbirlerinin hiçe sayıldığı tekmeli ve yumruklu kavga, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Bursa'da koronavirüse rağmen tekmeli ve yumruklu kavga

Olay, dün merkez Yıldırım ilçesi Erikli Mahallesi Erikli Caddesi'nde meydana geldi. Yolda karşılaşan iki grup arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyerek, kavgaya dönüştü. Yaklaşık 10 kişinin birbirine tekme ve yumruk ile saldırdığı anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Kavga edenler, koronavirüs tedbirlerini hiçe saydı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kavgaya karışanları gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

 

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