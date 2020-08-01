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01.08.2020 - 14:02 | | DHA

Bursa'da kurban eti bozulmasın diye arabasına kurduğu sistem görenleri şaşırttı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan Osman Barış (43), Denizli’de kestiği kurbanın etlerinin 5 saatlik yolculukta bozulmaması için hafif ticari aracının içerisine döşediği borularla klimadan gelen soğuk havayı bagaja aktardı.

Bursa'da kurban eti bozulmasın diye arabasına kurduğu sistem görenleri şaşırttı

İnegöl’de yaşayan Osman Barış, kurban kesmek için ailesinin yaşadığı Denizli’ye gitti. Burada kurbanını kesen Barış, hafif ticari aracıyla İnegöl’e döneceği sırada, etlerin 5 saatlik yolda bozulmaması için soğutma sistemi yapmaya karar verdi. Nalburdan aldığı plastik boruların bir ucunu aracın ön kısmında bulunan klima ızgaralarına bantlayan Barış, boruların diğer ucunu aracın bagajına yerleştirdi. Barış, kurduğu bu sistemle klimadan gelen soğuk havayı, direkt olarak bagaja aktardı. Bu sistemle aracın bagajını soğutmayı başaran Barış, sıcak havada etlerin bozulmasını önledi.

Bursada kurban eti bozulmasın diye arabasına kurduğu sistem görenleri şaşırttı

‘SOĞUK HAVAYI BAGAJA AKTARDIM’

Kurduğu sistemle ilgili açıklama yapan Osman Barış, “Kurban etlerimi Denizli’den İnegöl’e götüreceğim. Yol yaklaşık 5 saat sürüyor. Havalar çok sıcak. Etimin bozulmaması için bir soğutma sistemi düşündüm. Nalburdan boru aldım. Aracın ön kısmında klimadan gelen soğuk havayı borularla bagaja aktardım. Klimayı açtığımda bagajı gayet iyi soğutuyor. Klimayı çalıştırınca borular resmen buz tutuyor” dedi.

 

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