Bursa’da kurtlar, koyun sürüsüne saldırdı

Mustafakemalpaşa ilçesindeki Dallıca Mahallesi Eğridere mevkisinde 65 koyuna yaptığı damda bakan Adem Türkmen, önceki gün hayvanları bekçi Hasan Hüseyin Taşkıran'a emanet ederek evine gitti. Ancak gece yarısı yaklaşık 10 kurt, koyunlara saldırdı. 15 koyun telef oldu.

Kurtların saldırısına engel olamayan bekçi Taşkıran'ın haber vermesi üzerine meraya gelen Adem Türkmen, gördüğü manzara karşısında üzüntü yaşadı.

Türkmen, “Kurtlar saldırmış. Bekçimiz Hüseyin abi önlem alamamış. Benim sonradan haberim oldu. Gebe olan hayvanlarımız da vardı. Ölüsüne ulaşamadığımız kayıp hayvanlarımız da var. Saldırı nedeniyle şu anda sürüdeki hayvanlar da oldukça korkmuş durumda” dedi.