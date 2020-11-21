MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Bursa’da kurtlar, koyun sürüsüne saldırdı
ABONE OL
21.11.2020 - 16:20 |

Bursa’da kurtlar, koyun sürüsüne saldırdı

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, Adem Türkmen’e ait koyun sürüsüne, kurtlar saldırdı. 15 koyun telef oldu.

Bursa’da kurtlar, koyun sürüsüne saldırdı

Mustafakemalpaşa ilçesindeki Dallıca Mahallesi Eğridere mevkisinde 65 koyuna yaptığı damda bakan Adem Türkmen, önceki gün hayvanları bekçi Hasan Hüseyin Taşkıran'a emanet ederek evine gitti. Ancak gece yarısı yaklaşık 10 kurt, koyunlara saldırdı. 15 koyun telef oldu.

Kurtların saldırısına engel olamayan bekçi Taşkıran'ın haber vermesi üzerine meraya gelen Adem Türkmen, gördüğü manzara karşısında üzüntü yaşadı.

Türkmen, “Kurtlar saldırmış. Bekçimiz Hüseyin abi önlem alamamış. Benim sonradan haberim oldu. Gebe olan hayvanlarımız da vardı. Ölüsüne ulaşamadığımız kayıp hayvanlarımız da var. Saldırı nedeniyle şu anda sürüdeki hayvanlar da oldukça korkmuş durumda” dedi.

Milliyet'te Günün Özeti (21 Kasım 2020)İşte Türkiye'de ve dünyada günün öne çıkan haber başlıkları...
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Yaralanan oğlunu, yanına yatarak teselli etti

Yaralanan oğlunu, yanına yatarak teselli etti

MEB'in yeni sınav planı belli oldu! 25 Ocak...

MEB'in yeni sınav planı belli oldu! 25 Ocak...

Koronavirüse yakalandığını duyurdu

Koronavirüse yakalandığını duyurdu

İsveç'te Türk asıllı subay kayboldu

İsveç'te Türk asıllı subay kayboldu

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet